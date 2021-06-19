Світлана Тихановська представила план «Перамога»

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Ракурс

Світлана Тихановська, лідер білоруської опозиції, представила новий план боротьби з режимом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Новий план, який отримав назву «Перамога» («Перемога»), створений колишніми білоруськими силовиками зі спільноти BYPOL та недержавним «Ситуаційно-аналітичним центром». Про це повідомляється у Telegram-каналі Тихановської.

В межах цієї стратегії запущено відповідний чат-бот, який збирає заявки (ім'я учасника не потрібне), щоб у майбутньому масово і скоординовано висилати повідомлення про конкретні дії.

Загальна мета — відновити законність в країні і повернути владу народу, — зазначається в повідомленні.

За словами Тихановської, план «Перамога» створений для збору людей, які діють в підпіллі — щоб надати їм можливість координуватися між собою, шукати однодумців і безпечно виходити на акції протесту.

Зараз це виглядає як чат-бот. Люди надсилають інформацію — що вони готові зробити, які у них можливості. Інформація в чат-боті зашифрована: один з основних аспектів плану «Перамога» — це безпека, — наголосила вона.



Нагадаємо, у лютому Тихановська згасання протестів у Білорусі назвала переходом до «партизанської форми» боротьби.