Потоп у Ялті. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n156387-potop-u-yalti-kilkist-postrajdalyh-ta-znyklyh-bezvisty-zrostaie.html

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Потоп у Ялті жахає наслідками. Кількість людей, зниклих безвісти через повінь в анексованому Росією Криму, зросла до двох.

Кількість постраждалих зросла до 24 осіб. Про це повідомляє ТАСС.

Повідомляється, що 24 людини постраждали від повені та дістали легкі травми. Дві людини пропали безвісти, ще одна людина загинула. З тяжкими травмами за медичною допомогою ніхто не звертався.

Відомо, що пік підтоплення в окупованому місті вже пройдено, однак у двох місцях ситуація залишається складною. У селищі Кореїз із гір продовжує йти великий потік води. А в самій Ялті на вулицях Кривошти і Вергасова вийшла з берегів річка Бистра. Причиною цього називають замулене на 3,5−4 метра річище річки. Вода підтоплює підвали багатоквартирних будинків, місцеві жителі евакуюються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в окупованій Ялті за шість годин випали дві місячні норми опадів. Такі сильні опади привели до повені — вийшла з берегів місцева річка Водоспадна. Через негоду виявився перекритим центр міста.

Джерело: ТАСС