Гігантський астероїд наближається до Землі

Астероїд. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156388-gigantskyy-asteroyid-nablyjaietsya-do-zemli.html

Ракурс

Космос продовжує дивувати незвичайними явищами — потенційно небезпечний астероїд наближається до Землі і пролетить повз уже в найближчі тижні.

Незвичайне космічне тіло 441987 (2010 NY65) є удвічі більшим за статую Свободи. Про це повідомляє Daily Express.

Астероїд рухається зі швидкістю 13,4 км/с і досягне свого піку максимального наближення до Землі 25 червня. У цей час він перебуватиме на такій відстані від Землі, що в 15 разів перевищуватиме відстань між Землею й Місяцем.

У NASA розповіли, що навколоземні об'єкти — це комети та астероїди, витісненні гравітацією прилеглих планет на орбіти, які дають змогу їм вийти на навколоземне сусідство. Цікавість до комет і астероїдів зумовлена їхнім статусом незмінного сміття, що залишилося в процесі формування Сонячної системи приблизно 4,6 млрд років тому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що астероїд 2021 GM4 пролетів повз Землю 1 липня. Його довжина становила 150 м, що дещо більше, ніж довжина футбольного поля (120 м). NASA розцінювало цей астероїд як «потенційно небезпечний».

Джерело: Daily Express