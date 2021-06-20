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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

Коронавірус ушпиталив більше українців, ніж інфікував (ІНФОГРАФІКА)

20 чер 2021, 09:03
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Коронавірус в Україні пішов на спад — українці масово одужують від хвороби, а нових заражень фіксується вкрай мало. За минулу добу, 19 червня, вірус виявили в 479 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 2 млн 229 тис. 523 людини. Подолали коронавірус станом на вчора 755 людей, а загалом уже одужало 2 млн 151 тис. 463 особи. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 24 українці. Загальна кількість жертв становить 52 тис. 16 людей.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (91 новий випадок), Херсонській (39 інфікувань), Харківській (32 зараження), Миколаївській областях (32 хворих).

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО


За 19 червня одну дозу вакцини отримали 21 тис. 616 людини, завершили вакцинацію та дістали дві дози 3 тис. 987 українців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, індійський штам коронавірусу стає домінантним варіантом по всьому світі та передається із шаленою швидкістю. Дельта-штам здатен поширюватися від людини до людини значно швидше, ніж інші варіанти коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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