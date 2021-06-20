Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n156389-koronavirus-ushpytalyv-bilshe-ukrayinciv-nij-infikuvav-infografika.html

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Коронавірус в Україні пішов на спад — українці масово одужують від хвороби, а нових заражень фіксується вкрай мало. За минулу добу, 19 червня, вірус виявили в 479 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 2 млн 229 тис. 523 людини. Подолали коронавірус станом на вчора 755 людей, а загалом уже одужало 2 млн 151 тис. 463 особи. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 24 українці. Загальна кількість жертв становить 52 тис. 16 людей.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (91 новий випадок), Херсонській (39 інфікувань), Харківській (32 зараження), Миколаївській областях (32 хворих).





За 19 червня одну дозу вакцини отримали 21 тис. 616 людини, завершили вакцинацію та дістали дві дози 3 тис. 987 українців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, індійський штам коронавірусу стає домінантним варіантом по всьому світі та передається із шаленою швидкістю. Дельта-штам здатен поширюватися від людини до людини значно швидше, ніж інші варіанти коронавірусу.