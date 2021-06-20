Пожар в Польше. Фото: RMF24

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Пожар в Польше оставил без жилья 112 человек — огонь сжег более 40 домов. Инцидент произошел в селе Новая Бяла.

Такой сильный пожар произошел впервые за 30 лет. Об этом сообщает Польское радио RMF 24.







Пожар повредил 44 здания, в том числе 21 жилой дом, в результате чего без жилья остались 112 человек. Сейчас они вынуждены искать убежище у родственников и друзей.

По меньшей мере 30 лет здесь не было такого пожара. Мы точно не оставим жителей. Мы сделаем все, чтобы оценить потери за очень короткое время. Соответствующие эксперты уже есть на месте, — заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.



В результате пожара также пострадали девять местных жителей. Один из них упал с крыши и повредил позвоночник, поэтому его пришлось эвакуировать авиацией. На месте происшествия работают спасатели, а к ликвидации последствий привлекли военных.









Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве 22 мая произошел пожар в расположенной на улице Берковецкой в Святошинском районе десятиэтажного административном здании, принадлежащей торговому центру «Эпицентр». Очаг возгорания располагался на десятом этаже.