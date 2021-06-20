Принц Чарльз оставит внука без титула. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/n156396-princ-charlz-ostavit-vnuka-bez-titula.html

Ракурс

Принц Чарльз планирует сократить состав британской королевской семьи и «убрать» из очереди на престол своего внука — сына принца Гарри и Меган Маркл.

Для детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма сделали исключение. Об этом сообщают источники издания The Mail on Sunday.

Так, согласно указу короля Георга V, выданного в 1917 году, титул принца или принцессы могут носить только королевские потомки, которые находятся в прямой наследственной линии. Арчи — правнук королевы и сможет получить титул только после того, как на престол взойдет его дедушка, принц Чарльз.

В то же время источники, приближенные к королевской семье, заявляют, что Арчи никогда не станет принцем.

Принц Чарльз планирует упразднение монархии после того, как станет королем. Этот шаг возмутил принца Гарри и Меган Маркл и вызвал серию громких обвинений. Он изменит ключевой документ, запрещающий его внуку наследовать титул, который когда-то был у него по праву рождения. Только прямые наследники престола и их ближайшие родственники будут наследовать полные титулы и получат финансовую поддержку, — рассказал инсайдер.



Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили королевскую семью в расизме. Из-за резонансного обвинения британская королевская семья ведет «кризисные переговоры», пытаясь решить, как отвечать на скандальное интервью пары.

Источник: The Mail on Sunday