Украина - Австрия. Фото: УЕФА

https://racurs.ua/n156395-stalo-izvestno-kto-rassudit-match-ukraina-avstriya.html

Ракурс

Украина — Австрия, матч группового раунда финальной стадии Евро-2020, рассудят турецкие арбитры.

Главным арбитром назначено Фжюнейта Чакыра. Об этом сообщает УЕФА.

Помощниками рефери избрали Бахаттына Дурана и Тарика Энгюна. Четвертый рефери — Даниэль Зиберт (Германия), видеоасистент рефери — Массимилиано Иррати (Италия).

Также пресс-служба УЕФА собрала комментарии игроков двух сборных перед матчем. Футболисты Австрии и Украины отмечают, что готовы побороться за победу.

Полузащитник сборной Австрии Конрад Лаймер заявил, что считает украинскую команду физически мощной и быстрой.

Это физически мощная команда. Она много бегает и опасна при стандартных положениях. Самое главное для нас — не пропустить. В этом случае все будет намного лучше. Я не большой поклонник играть на ничью, так что будем играть на победу, заявил австрийский футболист.

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан ответил, что пока украинская сборная не сделала ничего, чем можно было бы гордиться, но готовится к последней игре «со свежей головой».

Мы пока еще ничего не сделали такого, чтобы нами могли гордиться. Хорошо, что были эмоции, но нужно со свежей головой готовиться к последней игре. У нас часто бывает, что от любви до ненависти один шаг, — рассказал вратарь.

Напомним, ранее мы сообщали, что УЕФА запретил футболистам и официальным лицам убирать бутылки спонсоров во время официальных мероприятий.