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Ракурс
Грузовик ушел под землю в Житомире. Фото: Житомир.info

Грузовик ушел под землю в Житомире (ФОТО, ВИДЕО)

20 июн 2021, 11:30
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Грузовик провалился под асфальт в центре Житомира. Инцидент произошел на Соборной площади вчера, 19 июня, у жилого сектора.

Транспорт вытаскивали более трех часов. Об этом сообщает «Житомир.info».

Для спасения автомобиля привлекли строительный кран. Отмечается, что происшествие случилось во время ремонтных работ по восстановлению асфальтового покрытия. Загруженный стройматериалами грузовик провалился в техническое подвальное помещение, которое давно пустовало. Провал был огражден лентой.

Грузовик ушел под землю в Житомире. Фото: Житомир.info
Грузовик ушел под землю в Житомире. Фото: Житомир.info

Грузовик ушел под землю по самую кабину. Причины инцидента устанавливаются.


Грузовик ушел под землю в Житомире. Фото: Житомир.info
Грузовик ушел под землю в Житомире. Фото: Житомир.info
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве провалился асфальт возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, который находится на улице Антоновича, 276. Дорогу залило водой и грязью.

Источник: Житомир.info

Источник: Ракурс


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