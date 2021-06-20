Закон об олигархах. Фото: Апарат ВР

https://racurs.ua/n156393-zakon-ob-oligarhah-v-rade-nazvali-orientirovochnuu-datu-golosovaniya.html

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Закон об олигархах планируют проголосовать уже в ближайшее время в Верховной Раде — такое заявление сделал спикер органа Дмитрий Разумков.

Он рассказал, что народные депутаты планируют провести голосование в первом чтении уже на следующей планерной неделе. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата ВР.

Как отметил Дмитрий Разумков, сроки рассмотрения этого законопроекта зависят от того, когда документ подготовит профильный комитет.

На следующей пленарной неделе или через неделю, в зависимости от того, когда он будет подготовлен комитетом к рассмотрению, мы сможем увидеть законопроект в зале, — заявил спикер ВР.



Разумков отметил, что президентский законопроект и альтернативные документы будут рассмотрены в первом чтении до конца текущей сессии, то есть до середины июля.

Напомним, ранее мы сообщали, что закон об олигархах Украина не планирует согласовывать с Венецианской комиссией. Причиной этого решения называют длительное рассмотрение законопроекта — выводов пришлось бы ждать примерно полгода.