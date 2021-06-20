Необычный вид COVID-вакцины испытывают в Австралии

Вакцинация от коронавируса. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156392-neobychnyy-vid-covid-vakciny-ispytyvaut-v-avstralii.html

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Вакцинация от коронавируса в мире продолжается. Ученые из компании Nucleus Network, что в Австралии, начали клинические испытания нового вида вакцины против коронавируса.

Новый препарат будет вводиться с помощью назального спрея. Об этом сообщает «Голос Америки».

Ученые считают, что новая вакцина может оказаться более эффективной, чем другие известные препараты от коронавируса — в частности, такие как AstraZeneca и Pfizer. По их мнению, препарат будет побуждать к прививке людей, которые боятся инъекций.

Медицинский директор компании Пол Гриффин подчеркнул, что в отличие от уже изобретенных вакцин, которые в основном защищают людей от осложнений коронавируса, новый препарат нацелен на снижение риска заражения инфекцией.

Отмечается, что независимый комитет по этике одобрил начало исследований. Ученые надеются, что вакцина в виде спрея станет доступной примерно через несколько лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса однодозной вакциной Johnson&Johnson разочаровала медиков в США. Это связано с темпами производства препарата и низким качеством вакцины.

Источник: Голос Америки