Танзания. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156340-molitva-ne-pomogla-tanzaniya-zakupaet-vakciny-posle-goda-otricaniya-covid-19.html

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Коронавирус в мире продолжает распространяться — на инфекцию спустя год отреагировали даже ярые скептики из Танзании.

Власти страны подали заявку на вакцины против коронавируса. Об этом заявила президент страны Самиа Сулуху Хассан, сообщает WSJ.

Запрос Танзании на вакцины от поддерживаемой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) программы Covax, которая бесплатно распространяет вакцины в беднейших странах мира, последовал за смертью в марте президента Джона Магуфули.

Местные врачи и руководители церкви предупреждали о всплесках инфекций, но в июне прошлого года Магуфули объявил, что Танзания победила пандемию молитвой, запретил диагностику коронавируса, а ранее так и не ввел режим изоляции.

Отмечается, что врачам в государственных больницах запрещалось носить маски. Медики страны говорят, что были вынуждены неверно классифицировать смерти, связанные коронавирусом. Страна стала прибежищем для всех ковид-диссидентов из-за своего отрицания коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что фейки про коронавирус «клепают» одни и те же пропагандисты. Их создают 12 крупных пропагандистов с развитым штатом сотрудников. При этом никто из пропагандистов не имеет медицинского образования.

Источник: WSJ