Танзанія купує вакцини після року заперечення COVID-19. Фото: Istock

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Коронавірус у світі продовжує поширюватися — на інфекцію через рік відреагували навіть затяті скептики з Танзанії.

Влада країни подала заявку на вакцини проти коронавірусу. Про це заявила президент країни Саміа Сулухія Хассан, повідомляє WSJ.

Запит Танзанії на вакцини від підтримуваної Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) програми Covax, яка безкоштовно розповсюджує вакцини в найбідніших країнах світу, надійшов після смерті в березні президента Джона Магуфулі.

Місцеві лікарі та керівники церкви попереджали про спалах інфекцій, але в червні минулого року Магуфулі оголосив, що Танзанія перемогла пандемію молитвою, заборонив діагностику коронавірусу, а раніше так і не ввів режим ізоляції.

Зазначається, що лікарям у державних лікарнях заборонялося носити маски. Медики країни говорять, що були змушені невірно класифікувати смерті, пов’язані з коронавірусом. Країна стала притулком для всіх ковід-дисидентів через своє заперечення існування коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що фейки про коронавірус створюють одні й ті ж пропагандисти. Їх вигадують 12 великих пропагандистів із розвиненим штатом співробітників. Зокрема, ніхто з пропагандистів не має медичної освіти.

Джерело: WSJ