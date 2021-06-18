Погода в Україні. Фото: pixabay.com

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Погода в Україні в суботу, 19 червня, буде спекотною, але місцями очікуються дощі, град і шквали.

Крім східних областей, місцями пройдуть дощі, на заході прогнозуються зливи. Вітер східний, північно-східний, 4−9 м/с, пориви до 14 м/с. Про це інформує український Гідрометцентр.

Погода в Києві очікується тепла та без опадів. Температура повітря вдень буде 27−29° тепла, а вночі — 16−18° вище нуля.

Погода в Харкові також прогнозується без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 16−18° з позначкою плюс, вдень піднімуться до 27−29° тепла.

Погода в Одесі буде дощовою протягом доби. Вдень температура повітря очікується 24−26° вище нуля, вночі прогнозується 15−17° з позначкою плюс.

Погода у Львові буде хмарною, також очікується дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть 14−16° тепла, а вдень буде 26−28° вище нуля.

Погода в Карпатах також прогнозується з дощем. Температура вночі буде 14−16° з позначкою плюс, а вдень прогріється до 27−29° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 19 червня буде спокійною, прогнозують невеликі збурення.