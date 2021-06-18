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Ракурс
На сайті Зеленського попросили у відставку скандального заступника Єрмака. Фото: УП

На сайті Зеленського попросили у відставку скандального заступника Єрмака

18 чер 2021, 15:36
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Олег Татаров, скандальний заступник голови Офісу президента, може залишити свою посаду.

Петиція за його відставку зібрала необхідні 25 тис. підписів, і тепер президент Володимир Зеленський зобов’язаний відреагувати на звернення. Про це повідомляє «Центр протидії корупції».

Петиція. Скріншот: Офіс президента

У громадській організації заявляють, що ігнорування вимоги звільнити Татарова можна буде вважати підтвердженням того, що Банкова приймає «русский мир» — і ціннісно, і через інструменти — корупцію й покривання своїх.

Те, чим так славиться путінська Росія, і від чого ми намагаємося втекти якнайшвидше, — заявив голова правління організації Віталій Шабунін.

В організації нагадали, що раніше Зеленський підтримував концепцію народовладдя, а тому петиція щодо звільнення Татарова, яка набрала необхідну кількість голосів, покаже, чи дотримується Зеленський своїх слів щодо дослуховування до людей.


До збору підписів долучилися десятки громадських діячів, серед них — Олег Сенцов, Сергій Притула, Яніна Соколова, Віталій Дейнега та Сергій Стерненко. Напередодні петицію підписав користувач з іменем «Joe Biden», через що «Центр протидії корупції» вже звернувся до правоохоронних органів через можливі фальсифікації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заступник голови Офісу президента Олег Татаров, якого підозрюють у хабарництві, заявив, що продовжує працювати на посаді. Написана ним заява про «тимчасове призупинення повноважень» передбачала, що він лише «обмежить комунікацію з певними правоохоронними органами».

Джерело: Ракурс


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