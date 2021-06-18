Підконтрольний Рудик “Голос” Києва заступився за голову партії

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«Голос» на рівні Київської організації партії, яку очолює Кіра Рудик, виступив на її підтримку. Відповідна заява 18 червня з’явилася на Фейсбук-сторінці осередку політсили. Партійці просять колег припинити звинувачувати один одного у «роботі на ворога» та закликають «реалізовувати свої кар'єрні амбіції в етичний і конструктивний спосіб».

Як ми вже неодноразово переконувалися на практиці, системно та прагматично працювати здатні не всі… Просимо припинити тактику жбурляння піарними образами і перестати звинувачувати ледь не в роботі на ворогів України тих однопартійців, хто просто працює і виконує обіцянки, — йдеться у заяві підконтрольного Рудик київського «Голосу».

Водночас там згадали про «кропітку роботу» штабів на місцевих виборах, зокрема на чолі з Інною Совсун на національному рівні, й додали, що якісного результату на виборах вдалося досягти також завдяки «лідерці партії Кірі Рудик».

Нагадаємо, 16 червня у парламентській фракції партії «Голос» офіційно оформили розкол. Половина фракції створила окреме об'єднання «Справедливість». До нього увійшли 10 нардепів: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин. Таким чином, рівно половина фракції «Голос» заявила про недовіру голові фракції Ярославу Железняку і голові партії Кірі Рудик. Також вони заявили, що ініціюють відкликання депутатського мандата Рудик, оскільки вона пропустила 60% засідань.

Нардепи тоді сказали, що «червоною лінію» для них стало голосування їхніх опонентів по фракції 15 червня за включення в порядок денний законопроектів про відміну деяких положень закону про українську мову як державну. Серед інших претензій «розкольників»: підтримка земельних дерибанів у Київраді, знищення антикорупційних органів (подання законопроекту про звуження функцій НАЗК), кулуарні «договорняки» з владою.