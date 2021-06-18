Подконтрольный Рудык «Голос» Киева поддержал главу партии

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«Голос» на уровне Киевской организации партии, которую возглавляет Кира Рудык, выступил в ее поддержку. Соответствующее заявление 18 июня появилось на Фейсбук-странице организации политсилы. Партийцы просят коллег прекратить обвинять друг друга в «работе на врага» и призывают «реализовывать свои карьерные амбиции в этический и конструктивный способ».

Как мы уже неоднократно убеждались на практике, системно и прагматично работать способны не все… Просим прекратить тактику метания пиарными обидами и перестать обвинять чуть ли не в работе на врагов Украины тех однопартийцев, кто просто работает и выполняет обещания, — говорится в заявлении подконтрольного Рудык киевского «Голоса».

В то же время там вспомнили о «кропотливой работе» штабов на местных выборах, в частности во главе с Инной Совсун на национальном уровне, и добавили, что качественного результата на выборах удалось достичь благодаря «лидеру партии Кире Рудык».

Напомним, 16 июня в парламентской фракции партии «Голос» официально оформили раскол. Половина фракции создала отдельное объединение «Справедливость». В него вошли 10 депутатов: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин. Таким образом, ровно половина фракции «Голос» заявила о недоверии председателю фракции Ярославу Железняку и главе партии Кире Рудык. Также они заявили, что инициируют отзыв депутатского мандата Рудык, поскольку она пропустила 60% заседаний.

Нардепы тогда сказали, что «красной линией» для них стало голосование их оппонентов по фракции 15 июня за включение в повестку дня законопроектов об отмене некоторых положений закона об украинском языке как государственном. Среди других претензий «раскольников»: поддержка земельного дерибана в Киевсовете, уничтожение антикоррупционных органов (представление законопроекта о сужении функций НАПК), кулуарные «договорняки» с властью.