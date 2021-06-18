На сайте Зеленского требуют отставки скандального зама Ермака. Фото: УП

https://racurs.ua/n156337-na-sayte-zelenskogo-trebuut-otstavki-skandalnogo-zama-ermaka.html

Ракурс

Олег Татаров, скандальный заместитель главы Офиса президента, может покинуть свой пост.

Петиция за его отставку собрала необходимые 25 тыс. подписей, и теперь президент Владимир Зеленский обязан отреагировать на обращение. Об этом сообщает «Центр противодействия коррупции».



В общественной организации заявляют, что игнорирование требования уволить Татарова можно будет расценивать как подтверждение того, что Банковая принимает «русский мир» — и ценностно, и через инструменты — коррупцию и «покрывание» своих.

То, чем так славится путинская Россия, и от чего мы пытаемся убежать как можно быстрее, — заявил глава правления организации Виталий Шабунин.

В организации напомнили, что ранее Зеленский поддерживал концепцию народовластия, а потому петиция об увольнении Татарова, которая набрала необходимое количество голосов, покажет, придерживается ли Зеленский своих слов.

К сбору подписей присоединились десятки общественных деятелей, среди них — Олег Сенцов, Сергей Притула, Янина Соколова, Виталий Дейнега и Сергей Стерненко. Накануне петицию подписал пользователь с именем «Joe Biden», после чего «Центр противодействия коррупции» обратился в правоохранительные органы с информацией о возможной фальсификации.

Напомним, ранее мы сообщали, что заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, которого подозревают во взяточничестве, заявил, что продолжает работать на своей должности. Написанное им заявление о «временном приостановлении полномочий» предусматривало, что он лишь «ограничит коммуникацию с определенными правоохранительными органами».