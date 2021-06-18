Погода в Украине. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/n156339-jara-no-mestami-dojdi-pogoda-v-ukraine-na-19-iunya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине в субботу, 19 июня, будет жаркой, но местами ожидаются дожди, град и шквалы.

Кроме восточных областей, местами пройдут дожди, на западе прогнозируются ливни. Ветер восточный, северо-восточный, 4−9 м/с, порывы до 14 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве ожидается теплая и без осадков. Температура воздуха днем ​​будет 27−29° тепла, а ночью — 16−18 ° выше нуля.

Погода в Харькове также прогнозируется без осадков. Столбики термометров ночью покажут 16−18° с отметкой плюс, днем ​​поднимутся до 27−29° тепла.

Погода в Одессе будет дождливой в течение суток. Днем температура воздуха ожидается 24−26° выше нуля, ночью прогнозируется 15−17° с отметкой плюс.

Погода во Львове будет облачной, также ожидается дождь. Столбики термометров ночью покажут 14−16° тепла, а днем ​​будет 26−28° выше нуля.

Погода в Карпатах также прогнозируется с дождем. Температура ночью будет 14−16° с отметкой плюс, а днем ​​прогреется до 27−29° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 19 июня будет спокойной, прогнозируют небольшие возмущения.