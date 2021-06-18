Погода в Одессе. Фото: gordonua

https://racurs.ua/n156310-dojdi-zatopili-odessu-predprinimateli-schitaut-ubytki-ot-nepogody-video.html

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В Одессе штормовые ливни продолжают накрывать город, а местные предприниматели начали подсчитывать убытки.

Очевидцы публикуют в социальных сетях видео с последствиями непогоды, а синоптики прогнозируют осадки до конца недели.

Некоторые предприниматели из-за отсутствия выручки временно закрываются, другие наоборот работают до полуночи, надеясь что-то заработать.

Местные считают, что причинами провального туристического сезона стали погода, коронавирус и отсутствие у людей денег.

Кроме того, из-за проливных дождей грязь стекает в море, поэтому купаться в нем нельзя, что еще больше отталкивает туристов.

По данным синоптиков, 18 июня в Одессе и области будут идти сильные дожди и гроза. Местами возможен град. Видимость на трассах области во время дождя не будет превышать 1−2 км.

В Одесской области объявлено штормовое предупреждение. Дожди и грозы ожидаются также 19 и 20 июня.

Напомним, огромный смерч пронесся под Одессой у побережья курортного Черноморска. Вихрь образовался прямо в Черном море и к берегу не приближался.