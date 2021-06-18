Погода в Одесі. Фото: gordonua

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В Одесі штормові зливи продовжують накривати місто, а місцеві підприємці починають підраховувати збитки.

Очевидці публікують в соціальних мережах відео з наслідками негоди, а синоптики прогнозують опади до кінця тижня.

Деякі підприємці через відсутність виторгу тимчасово закриваються, інші навпаки працюють до півночі, сподіваючись щось заробити.

Місцеві вважають, що причинами провального туристичного сезону стали погода, коронавірус та відсутність у людей грошей.

Крім того, через проливні дощі бруд стікає в море, тому купатися в ньому не можна, а це ще більше відштовхує туристів.

За даними синоптиків, 18 червня в Одесі та області йтимуть сильні дощі та гроза. Місцями можливий град. Видимість на трасах області під час дощу не перевищуватиме 1−2 км.

В Одеській області оголосили штормове попередження. Дощі та грози очікуються також 19 та 20 червня.

Нагадаємо, величезний смерч пронісся під Одесою біля узбережжя курортного Чорноморська. Вихор утворився прямо в Чорному морі й до берега не наближався.