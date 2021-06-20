Незвичайний різновид COVID-вакцини випробовують в Австралії. Фото: Istock

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Ракурс

Вакцинація від коронавірусу у світі триває. Науковці з компанії Nucleus Network, що в Австралії, почали клінічні випробування нового різновиду вакцини проти коронавірусу.

Новий препарат вводитиметься за допомогою назального спрею. Про це повідомляє «Голос Америки».

Вчені вважають, що нова вакцина може виявитися ефективнішою, ніж інші відомі препарати від коронавірусу — зокрема, такі як AstraZeneca та Pfizer. На їхню думку, препарат спонукатиме до щеплення людей, які бояться ін'єкцій.

Медичний директор компанії Пол Гріффін наголосив, що на відміну від уже винайдених вакцин, які в основному захищають людей від ускладнень коронавірусу, новий препарат націлений на зниження ризику зараження інфекцією. Зазначається, що незалежний комітет з етики схвалив початок досліджень. Учені сподіваються, що вакцина у вигляді спрею стане доступною приблизно через кілька років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу однодозною вакциною Johnson&Johnson розчарувала медиків у США. Це пов’язано із темпами виробництва препарату та низькою якістю вакцини.

Джерело: Голос Америки