Оккупанты подстрелили мирного жителя Авдеевки

Война на Донбассе. Фото: ООС

https://racurs.ua/n156391-okkupanty-podstrelili-mirnogo-jitelya-avdeevki.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается. Российские наемники семь раз обстреляли позиции украинских военных и ранили мирного жителя Авдеевки.

Оккупанты использовали запрещенное минскими договоренностями оружие. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Защитников Луганского боевики накрывали огнем из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а под Новотошковским обстреливали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Возле Водяного пророссийские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Позиции украинских воинов в районе Авдеевки обстреливали из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеского обстрела Авдеевки пулевое ранение получил 32-летний местный житель. Украинские военные предоставили ему медицинскую помощь и доставили в больницу. Боевых потерь среди защитников Украины нет.

Вблизи Зайцевого и Желтого Вооруженные силы Украины (ВСУ) нейтрализовали враждебные беспилотники типа «Орлан-10», которые летели с пересечением линии разграничения. Такие аппараты в Украине не производятся, боевики получают их из России. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные ответили огнем. Утром 20 июня на востоке Украины сохраняется тишина.

Напомним, ранее мы сообщали, что за теракт под Волновахой 2015 года приговорили к пожизненному заключению руководителя подразделения батальона «Оплот» самопровозглашенной ДНР.