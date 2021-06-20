Окупанти підстрелили мирного жителя Авдіївки

Війна на Донбасі. Фото: ООС

https://racurs.ua/ua/n156391-okupanty-pidstrelyly-myrnogo-jytelya-avdiyivky.html

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Війна на Донбасі продовжується. Російські найманці сім разів обстріляли позиції українських військових та поранили мирного мешканця Авдіївки.

Окупанти використовували заборонену мінськими домовленостями зброю. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

Захисників Луганського бойовики накривали вогнем зі станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а під Новотошківським гатили із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поряд із Водяним проросійські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. А позиції українських воїнів у районі Авдіївки обстрілювали з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Унаслідок ворожого обстрілу Авдіївки кульове поранення дістав 32-річний місцевий житель. Українські військові надали йому медичну допомогу та доправили до лікарні. Бойових втрат серед захисників України немає.

Поблизу Зайцевого та Жовтого Збройні сили України (ЗСУ) нейтралізували ворожі безпілотники типу «Орлан-10», які летіли з перетином лінії розмежування. Такі апарати в Україні не виробляються, бойовики отримують їх із Росії. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відповіли вогнем. Вранці 20 червня на сході України зберігається тиша.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за теракт під Волновахою 2015 року засудили до довічного ув’язнення керівника підрозділу батальйону «Оплот» самопроголошеної ДНР.