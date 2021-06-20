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Ракурс
Крокодилів ловили руками в затопленій Ялті. Фото: РБК

Крокодилів ловили руками в затопленій Ялті — курйозне відео

20 чер 2021, 09:31
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Потоп у Ялті призвів до раптової втечі крокодилів з акватераріумів. Рептилії втекли із кліток, через що власнику крокодилів довелося виловлювати втікачів голими руками, поки вони розповзалися по приміщенню.

Відповідне відео курйозу опублікував сам власник крокодиляріуму Віктор Жиленко на своїй сторінці в Instagram.

Він заспокоїв місцевих жителів, що ніхто з його улюбленці не зміг втекти за межі закладу. Чоловік додав, що в крокодиляріумі також були черепахи — усі тварини вижили після потопу.


Ловля крокодилів триває. Непросте це заняття ловити крокодилів. Ми вже 30 штук зловили, але ще жменя на свободі плаває, — додав Жиленко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що потоп у Ялті жахає наслідками. Кількість людей, зниклих безвісти через повінь в анексованому Росією Криму, зросла до двох. Кількість постраждалих зросла до 24 осіб.

Джерело: Ракурс


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