Крокодилів ловили руками в затопленій Ялті. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n156390-krokodyliv-lovyly-rukamy-v-zatopleniy-yalti-kuryozne-video.html

Ракурс

Потоп у Ялті призвів до раптової втечі крокодилів з акватераріумів. Рептилії втекли із кліток, через що власнику крокодилів довелося виловлювати втікачів голими руками, поки вони розповзалися по приміщенню.

Відповідне відео курйозу опублікував сам власник крокодиляріуму Віктор Жиленко на своїй сторінці в Instagram.





Він заспокоїв місцевих жителів, що ніхто з його улюбленці не зміг втекти за межі закладу. Чоловік додав, що в крокодиляріумі також були черепахи — усі тварини вижили після потопу.





Ловля крокодилів триває. Непросте це заняття ловити крокодилів. Ми вже 30 штук зловили, але ще жменя на свободі плаває, — додав Жиленко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що потоп у Ялті жахає наслідками. Кількість людей, зниклих безвісти через повінь в анексованому Росією Криму, зросла до двох. Кількість постраждалих зросла до 24 осіб.