Крокодилов ловили руками в затопленной Ялте. Фото: РБК

https://racurs.ua/n156390-krokodilov-lovili-rukami-v-zatoplennoy-yalte-kureznoe-video.html

Ракурс

Потоп в Ялте привел к внезапному побегу крокодилов из акватеррариумов. Рептилии сбежали из клеток, из-за чего владельцу крокодилов пришлось вылавливать беглецов голыми руками, пока они расползались по помещению.

Соответствующее видео курьеза опубликовал сам владелец крокодиляриума Виктор Жиленко на своей странице в Instagram.





Он успокоил местных жителей — никто из его любимцев не смог убежать за пределы заведения. Мужчина добавил, что в крокодиляриуме также были черепахи. Сейчас все животные спасены.





Ловля крокодилов продолжается. Непростое это занятие ловить крокодилов. Мы уже 30 штук поймали, но еще часть на свободе плавает, — добавил Жиленко.

Напомним, ранее мы сообщали, что потоп в Ялте ужасает последствиями. Количество людей, пропавших без вести в результате наводнения в аннексированном Россией Крыму, возросло до двух. Количество пострадавших увеличилось до 24 человек.