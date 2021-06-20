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Ракурс
Крокодилов ловили руками в затопленной Ялте. Фото: РБК

Крокодилов ловили руками в затопленной Ялте — курьезное видео

20 июн 2021, 09:31
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Потоп в Ялте привел к внезапному побегу крокодилов из акватеррариумов. Рептилии сбежали из клеток, из-за чего владельцу крокодилов пришлось вылавливать беглецов голыми руками, пока они расползались по помещению.

Соответствующее видео курьеза опубликовал сам владелец крокодиляриума Виктор Жиленко на своей странице в Instagram.

Он успокоил местных жителей — никто из его любимцев не смог убежать за пределы заведения. Мужчина добавил, что в крокодиляриуме также были черепахи. Сейчас все животные спасены.


Ловля крокодилов продолжается. Непростое это занятие ловить крокодилов. Мы уже 30 штук поймали, но еще часть на свободе плавает, — добавил Жиленко.

Напомним, ранее мы сообщали, что потоп в Ялте ужасает последствиями. Количество людей, пропавших без вести в результате наводнения в аннексированном Россией Крыму, возросло до двух. Количество пострадавших увеличилось до 24 человек.

Источник: Ракурс


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