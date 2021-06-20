Закон про олігархів. Фото: Аппарат ВР

https://racurs.ua/ua/n156393-zakon-pro-oligarhiv-u-radi-nazvaly-oriientovnu-datu-golosuvannya.html

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Закон про олігархів планують проголосувати вже найближчим часом у Верховній Раді — таку заяву зробив спікер органу Дмитро Разумков.

Він розповів, що народні депутати планують провести голосування в першому читанні вже на наступному планерному тижні. Про це повідомила прес-служба Апарату ВР.

Як зазначив Дмитро Разумков, терміни розгляду цього законопроекту залежать від того, коли документ підготує профільний комітет.

На наступному пленарному тижні або через тиждень, залежно від того, коли він буде підготовлений комітетом до розгляду, ми зможемо побачити законопроект у залі, — заявив спікер ВР.



Разумков наголосив, що президентський законопроект і альтернативні документи будуть розглянуті в першому читанні до кінця поточної сесії, тобто до середини липня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що закон про олігархів Україна не планує узгоджувати з Венеційською комісію. Причиною цього рішення називають тривалий розгляд законопроекту — висновків довелося б чекати приблизно пів року.