Вантажівка пішла під землю в Житомирі. Фото: Житомир.info

https://racurs.ua/ua/n156394-vantajivka-pishla-pid-zemlu-v-jytomyri-foto-video.html

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Вантажівка провалилася під асфальт у центрі Житомира. Інцидент трапився на Соборному майдані вчора, 19 червня, біля жилого сектору.

Транспорт витягали понад три години. Про це повідомляє «Житомир. info».





Для порятунку автомобіля залучили будівельний кран. Зазначається, що пригода сталася під час ремонтних робіт із відновлення асфальтного покриття. Завантажена будматеріалами вантажівка провалилася в технічне підвальне приміщення, яке давно пустувало. Провал був огороджений стрічкою.







Вантажівка пішла під землю по саму кабіну. Причини інциденту наразі встановлюються.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві провалився асфальт біля торговельно-розважального центру Ocean Plaza, що знаходиться на вулиці Антоновича, 276. Дорогу залило водою і брудом.

Джерело: Житомир. info