Стало відомо, хто судитиме матч Україна — Австрія. Фото: УЄФА

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Україна — Австрія, матч групового раунду фінальної стадії Євро-2020, розсудять турецькі арбітри.

Головним арбітром призначено Фжюнейта Чакіра. Про це повідомляє УЄФА.

Помічниками рефері обрали Бахаттина Дурана й Таріка Енгюна. Четвертий рефері — Даніель Зіберт (Німеччина), відеоасистент рефері — Массіміліано Ірраті (Італія). Також прес-служба УЄФА зібрала коментарі гравців двох збірних перед матчем. Футболісти Австрії та України зазначають, що готові поборотися за перемогу.

Півзахисник збірної Австрії Конрад Лаймер заявив, що вважає українську команду фізично потужною і швидкою.

Це фізично потужна команда. Вона багато бігає й небезпечна при стандартних положеннях. Найголовніше для нас — не пропустити. У цьому випадку все буде набагато краще. Я не великий шанувальник грати на нічию, так що будемо грати на перемогу, заявив австрійський футболіст.

Воротар збірної України Георгій Бущан відповів, що поки українська збірна не зробила нічого, чим можна було б пишатися, але готується до останньої гри «зі свіжою головою».

Ми поки ще нічого не зробили такого, щоби нами могли пишатися. Добре, що були емоції, але потрібно зі свіжою головою готуватися до останньої гри. У нас часто буває, що від любові до ненависті один крок, — розповів воротар.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що УЄФА заборонив футболістам і офіційним особам прибирати пляшки спонсорів під час офіційних заходів.