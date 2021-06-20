Принц Чарльз залишить онука без титулу

Принц Чарльз. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/ua/n156396-prync-charlz-zalyshyt-onuka-bez-tytulu.html

Ракурс

Принц Чарльз планує скоротити склад британської королівської родини та «прибрати» з черги на престол свого онука — сина принца Гаррі та Меган Маркл.

Для дітей Кейт Міддлтон та принца Вільяма зробили виключення. Про це повідомляють джерела видання The Mail on Sunday.

Так, згідно з указом короля Георга V, виданим у 1917 році, титул принца або принцеси можуть мати тільки королівські нащадки, що знаходяться в прямій спадковій лінії. Арчі — правнук королеви та зможе отримати титул тільки після того, як на престол зійде його дідусь, принц Чарльз.

Натомість джерела, наближені до королівської родини, заявляють, що Арчі ніколи не стане принцом.

Принц Чарльз планує скасування монархії після того, як стане королем. Цей крок обурив принца Гаррі та Меган Маркл і викликав серію гучних звинувачень. Він змінить ключовий документ, який забороняє його онукові успадковувати титул, який колись був у нього по праву народження. Тільки прямі спадкоємці престолу та їхні найближчі родичі будуть наслідувати повні титули й отримають фінансову підтримку, — розповів інсайдер.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі дали скандальне інтерв’ю Опрі Вінфрі, у якому звинуватили королівську родину в расизмі. Через резонансні звинувачення британська королівська родина веде «кризові переговори», намагаючись вирішити, як відповідати на скандальне інтерв’ю пари.

Джерело: The Mail on Sunday