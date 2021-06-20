Пожежа в Польщі. Фото: RMF24

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Пожежа в Польщі залишила без житла 112 людей — вогонь спалив понад 40 домівок. Інцидент трапився у селі Нова Бяла.

Така сильна пожежа сталася вперше за 30 років. Про це повідомляє Польське радіо RMF 24.





Пожежа пошкодила 44 будівлі, в тому числі 21 житловий будинок, внаслідок чого без житла залишилися 112 осіб. Зараз вони змушені шукати притулок у родичів і друзів.





Щонайменше 30 років тут не було такої пожежі. Ми точно не залишимо мешканців. Ми зробимо все, щоб оцінити втрати за дуже короткий час. Відповідні експерти вже є на місці, — заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький.

Внаслідок пожежі також постраждали дев’ять місцевих жителів. Один з них впав з даху і пошкодив хребет, тому його довелося евакуювати авіацією. На місці події працюють рятувальники, а до ліквідації наслідків залучили військових.











Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві 22 травня сталася пожежа в розташованій на вулиці Берковецькій у Святошинському районі десятиповерховій адміністративній будівлі, що належить торговельному центру «Епіцентр». Осередок займання розташовувався на десятому поверсі.