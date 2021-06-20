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Спалах коронавірусу зафіксували у дитячому таборі «Артек» в Криму. Фото: Кримінформ

Спалах коронавірусу зафіксували у дитячому таборі «Артек» в Криму

20 чер 2021, 13:21
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Коронавірус у Криму спалахнув у дитячому таборі «Артек». Інфекція вразила шістьох дітей, їх перевели в інфекційну лікарню.

Про це повідомляє «Кримінформ».

Заражених неповнолітніх госпіталізували, а усіх, хто з ними контактував — ізолювали від інших. В дитячому таборі «Артек» на півдні Криму зафіксовані «поодинокі випадки» захворювання.

Табір продовжує працювати у звичайному режимі, Роспотребнадзор тримає ситуацію на контролі, — заявила окупаційна влада.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні пішов на спад — українці масово одужують від хвороби, а нових заражень фіксується вкрай мало. За минулу добу, 19 червня, вірус виявили в 479 громадян.

Джерело: Кримінформ


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