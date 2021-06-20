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Коронавірус у Криму спалахнув у дитячому таборі «Артек». Інфекція вразила шістьох дітей, їх перевели в інфекційну лікарню.
Спалах коронавірусу зафіксували у дитячому таборі «Артек» в Криму. Фото: Кримінформ
Спалах коронавірусу зафіксували у дитячому таборі «Артек» в Кримуhttps://racurs.ua/ua/n156398-spalah-koronavirusu-zafiksuvaly-u-dytyachomu-tabori-artek-v-krymu.htmlРакурс
Коронавірус у Криму спалахнув у дитячому таборі «Артек». Інфекція вразила шістьох дітей, їх перевели в інфекційну лікарню.
Про це повідомляє «Кримінформ».
Заражених неповнолітніх госпіталізували, а усіх, хто з ними контактував — ізолювали від інших. В дитячому таборі «Артек» на півдні Криму зафіксовані «поодинокі випадки» захворювання.
Табір продовжує працювати у звичайному режимі, Роспотребнадзор тримає ситуацію на контролі, — заявила окупаційна влада.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні пішов на спад — українці масово одужують від хвороби, а нових заражень фіксується вкрай мало. За минулу добу, 19 червня, вірус виявили в 479 громадян.
Джерело: Кримінформ
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