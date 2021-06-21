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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Коронавірус за добу здолали вдвічі більше українців, ніж захворіли — деталі

21 чер 2021, 09:00
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Спалах коронавірусу в Україні, згідно з офіційними даними, знову згасає.

За минулу добу, 20 червня, в Україні зафіксовано ще 323 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 15 дітей. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

  • Києві — 95;
  • Миколаївській області — 26;
  • Львівській області — 23;
  • Дніпропетровській області — 22;
  • Запорізькій області — 22.

Госпіталізували за добу 375 осіб. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 25 тис. 674 особи. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.

Померли за добу 16 хворих, одужали — 677 осіб.

За добу здійснено 14 тис. 98 тестувань на коронавірус.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли 2 млн 229 тис. 846 осіб;
  • одужали 2 млн 152 тис. 140 пацієнтів;
  • померли 52 тис. 32 хворих.


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, спалах COVID-19 нещодавно зафіксували в дитячому таборі «Артек» у тимчасово окупованому Криму.

Джерело: Ракурс


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