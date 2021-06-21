Коронавірус за добу здолали вдвічі більше українців, ніж захворіли — деталіhttps://racurs.ua/ua/n156415-koronavirus-za-dobu-zdolaly-vdvichi-bilshe-ukrayinciv-nij-zahvorily-detali.htmlРакурс
Спалах коронавірусу в Україні, згідно з офіційними даними, знову згасає.
За минулу добу, 20 червня, в Україні зафіксовано ще 323 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 15 дітей. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:
- Києві — 95;
- Миколаївській області — 26;
- Львівській області — 23;
- Дніпропетровській області — 22;
- Запорізькій області — 22.
Госпіталізували за добу 375 осіб. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 25 тис. 674 особи. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.
Померли за добу 16 хворих, одужали — 677 осіб.
За добу здійснено 14 тис. 98 тестувань на коронавірус.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли 2 млн 229 тис. 846 осіб;
- одужали 2 млн 152 тис. 140 пацієнтів;
- померли 52 тис. 32 хворих.
Нагадаємо, спалах COVID-19 нещодавно зафіксували в дитячому таборі «Артек» у тимчасово окупованому Криму.