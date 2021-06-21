На АЕС «Бушер» сталася аварія, фото: «Атомная энергия 2.0»

https://racurs.ua/ua/n156414-iran-zayavyv-pro-avariu-na-aes-yaku-pobuduvaly-razom-z-rosiieu-novyny-svitu.html

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В Ірані сталося аварійне відключення атомної електростанції «Бушер».

Це єдина атомна електростанція країни, її побудували разом зі спеціалістами з РФ. Про аварію повідомляють агентства Reuters і The Associated Press з посиланням на державне телебачення Ірану.

Зазначається, що в одному з ток-шоу представник державної електричної компанії «Таванір» повідомив, що роботу АЕС було тимчасово призупинено 19 червня на «три-чотири дні».

Перед цим «Таванір» опублікувала заяву, в якій вказувалося, що атомна електростанція перебуває на технічному ремонті до 25 червня, без додаткових деталей.

В столиці Ірану Тегерані відключили від електропостачання 57 урядових і неурядових організацій з високим рівнем споживання, щоб запобігти перебої в подачі електроенергії в місто, повідомляє іранське державне інформаційне агентство ISNA.

АЕС «Бушер» була введена в експлуатацію у 2011 році. Це перший випадок, коли Іран повідомляє про припинення її роботи з аварійних причин.

Ця електростанція працює на ядерному паливі, яке виробляється в Росії і контролюється Міжнародним агентством з атомної енергії ООН — Іран має відправляти відпрацьовані паливні стержні з реактора назад до РФ, як захід з нерозповсюдження ядерної зброї.

У березні в Ірані заявляли, що робота АЕС може бути припинена, оскільки через введені США у 2018 році банківські санкції країна не може закуповувати у Росії необхідне обладнання.

Джерело: Reuters, The Associated Press, ISNA