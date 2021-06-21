На АЭС «Бушер» произошла авария, фото: «Атомная энергия 2.0»

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В Иране произошло аварийное отключение атомной электростанции «Бушер».

Это единственная атомная электростанция страны, ее построили вместе со специалистами из РФ. Об аварии сообщают агентства Reuters и The Associated Press со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

Отмечается, что в одном из ток-шоу представитель государственной электрической компании «Таванир» сообщил, что работа АЭС была временно приостановлена 19 июня на «три-четыре дня».

Перед этим «Таванир» опубликовала заявление, в котором указывалось, что атомная электростанция находится на техническом ремонте до 25 июня, без дополнительных деталей.

В столице Ирана Тегеране отключили от электроснабжения 57 правительственных и неправительственных организаций с высоким уровнем потребления, чтобы предотвратить перебои в подаче электроэнергии в город, сообщает иранское государственное информационное агентство ISNA.

АЭС «Бушер» была введена в эксплуатацию в 2011 году. Это первый случай, когда Иран сообщает о прекращении ее работы из-за аварийных причин.

Эта электростанция работает на ядерном топливе, которое производится в России и контролируется Международным агентством по атомной энергии ООН — Иран должен отправлять отработанные топливные стержни из реактора обратно в РФ, в качестве меры по нераспространению ядерного оружия.

В марте в Иране заявляли, что работа АЭС может быть прекращена, поскольку из-за введенных США в 2018 году банковских санкций страна не может закупать у России необходимое оборудование.

Источник: Reuters, The Associated Press, ISNA