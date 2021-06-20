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День летнего солнцестояния отмечают 21 июня. Фото:

День летнего солнцестояния и День йоги отмечают 21 июня

20 июн 2021, 21:49
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Православная церковь 21 июня отмечает после Троицы День Святого Духа.

В христианстве святой Дух — Третье Лицо Святой Троицы, истинный Бог, единосущный и равный отцу и сыну. В этот день украинцы будут отдыхать, поскольку Троица объявлена официальным выходным днем, который переносится с воскресенья на понедельник.

Что нельзя делать в Духов день:

  • Запрещено в этот день сквернословить, ругаться, ссориться.
  • Не стоит посещать кладбище сегодня, ведь в этот праздник нет места унынию.
  • Нельзя грешить в этот день, и даже грешные помыслы не допускаются.
  • Рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя.

21 июня в мире отмечают День летнего солнцестояния — это важное астрономическое и географическое событие, происходящее в Солнечной системе. Этот день знаменует начало лета в северном полушарии Земли и начало зимы в южном полушарии. С 21 июня дни станут короче, а ночи длиннее.

Также 21 июня отмечают День йоги — одной из древнейших как физических, так и духовных, волевых практик, которая возникла в Индии. Праздник был провозглашен ООН 11 декабря 2014 года. Кроме того, 21 июня — Международный день скейтбординга, Всемирный день гидрографии, Всемирный день гуманизма и Всемирный день музыки и Международный день домашней музыки.


21 июня в истории:

  • 524 год — король Бургундии Годомар победил галлов в битве под Везероном.
  • 1768 год — участники Колиивщины успешно штурмовали город Умань, который обороняли барские конфедераты.
  • 1971 год — раскапывая курган Толстая Могила, украинский археолог Борис Мозолевский открыл знаменитую скифскую пектораль.

Напомним, в мае Кабинет министров согласовал президентский указ о введении Дня администратора центра предоставления административных услуг. Этот профессиональный праздник будут отмечать ежегодно 6 сентября.

Источник: Ракурс


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