День літнього сонцестояння відзначають 21 червня. Фото:

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Православна церква 21 червня відзначає після Трійці День Святого Духа.

У християнстві Святий Дух — третя особа Святої Трійці, істинний Бог, єдиносущний і рівний Отцю і Синові. У цей день українці відпочиватимуть, оскільки Трійця оголошена офіційним вихідним днем, який переноситься з неділі на понеділок.

Що не можна робити в Духів день:

Заборонено в цей день лихословити, лаятися, сваритися.

Не варто відвідувати кладовище сьогодні, адже в це свято немає місця зневірі.

Не можна грішити в цей день, і навіть грішні помисли не допускаються.

Рекомендується утримуватися від вживання алкоголю.

21 червня у світі відзначають День літнього сонцестояння — це важлива астрономічна і географічна подія, що відбувається в Сонячній системі. Цей день знаменує початок літа в північній півкулі Землі і початок зими в південній півкулі. З 21 червня дні стануть коротшими, а ночі — довшими.

Також 21 червня відзначають День йоги — однієї з найдавніших як фізичних, так і духовних, вольових практик, яка виникла в Індії. Свято було проголошене ООН 11 грудня 2014 року. Крім того, 21 червня — Міжнародний день скейтбордингу, Всесвітній день гідрографії, Всесвітній день гуманізму та Всесвітній день музики або Міжнародний день домашньої музики.

21 червня в історії:

524 рік — король Бургундії Годомар переміг галлів у битві під Везероном.

1768 рік — учасники Коліївщини успішно штурмували місто Умань, яке обороняли барські конфедерати.

1971 рік — розкопуючи курган Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкрив славнозвісну скіфську пектораль.

Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів погодив президентський указ щодо запровадження Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг. Це професійне свято відзначатимуть щорічно 6 вересня.