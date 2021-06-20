Запуск ракети зафіксували з борту пасажирського Boeing. Фото:

https://racurs.ua/ua/n156412-zapusk-rakety-zafiksuvaly-z-bortu-pasajyrskogo-boeing-efektne-video.html

Ракурс

Старт ракети Atlas V змогли побачити пасажири «Боїнга» під час польоту в Сполучених Штатах Америки.

Авіалайнер Boeing 737−900 прямував з Нью-Йорка в Канкун, а пасажири випадково стали свідками знакової події. Вони змогли побачити в ілюмінатори старт ракети Atlas V. Все сталося зовсім випадково. Про це повідомляє YouTube-канал VideoFromSpace.

Одноразова двоступенева ракета-носій Atlas V стартувала з мису Канаверал у Флориді 18 травня 2021 року. Її політ спочатку був запланований на 17 травня, але через проблеми з паливною системою його перенесли на добу. Завдяки цьому пасажири борту Delta 644 стали свідками запуску ракети.

Капітан корабля оголосив про запуск за чотири хвилини до його початку. Пасажири зізналися, що не знали про старт ракети. Автор відео, яке з’явилося в мережі, зізнався, що ця подія була найбільш вражаючою в його житті.

Нагадаємо, американське космічне агентство NASA поділилося фотографією надважкої ракети, яка незабаром полетить на Місяць. Нова космічна місія з підкорення Місяцю дістала назву «Артеміда». Ця ракета виведе до Місяця космічний корабель нового покоління «Оріон».