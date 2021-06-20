Запуск ракеты зафиксировали с борта пассажирского Boeing. Фото:

https://racurs.ua/n156412-zapusk-rakety-zafiksirovali-s-borta-passajirskogo-boeing-effektnoe-video.html

Ракурс

Старт ракеты Atlas V смогли увидеть пассажиры «Боинга» во время полета в Соединенных Штатах Америки.

Авиалайнер Boeing 737−900 направлялся из Нью-Йорка в Канкун, а пассажиры случайно стали свидетелями знакового события. Они смогли увидеть в иллюминаторы старт ракеты Atlas V. Все произошло совершенно случайно. Об этом сообщает YouTube-канал VideoFromSpace.

Одноразовая двухступенчатая ракета-носитель Atlas V стартовала с мыса Канаверал во Флориде 18 мая 2021 года. Ее полет изначально был запланирован на 17 мая, но из-за проблем с топливной системой его перенесли на сутки. Благодаря этому пассажиры борта Delta 644 стали свидетелями запуска ракеты.

Капитан корабля объявил о запуске за четыре минуты до его начала. Пассажиры признались, что не знали о старте ракеты. Автор видео, которое появилось в сети, признался, что это событие было самым ярким в его жизни.

Напомним, американское космическое агентство NASA поделилось фотографией сверхтяжелой ракеты, которая вскоре полетит на Луну. Новая космическая миссия по покорению Луны получила название «Артемида». Эта ракета выведет к луне космический корабль нового поколения «Орион».