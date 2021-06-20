Заморозку 100 млн долл. помощи Украине подтвердил Белый дом. Фото: 1news.com.ua

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Ракурс

Белый дом заморозил военную помощь Украине в размере 100 млн долл.

Пакет на эту сумму предусматривал дополнительную помощь. Она предполагалась в том случае, если Российская Федерация продолжит представлять непосредственную угрозу Украине. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает The Washington Post.

По словам советника Джо Байдена, в отчетности была неразбериха, а Соединенные Штаты оказали Украине помощь в размере 275 млн долл. и пообещали выделить еще 100 млн долл. если Россия продолжит представлять непосредственную угрозу, наращивая войска вдоль границы с Украиной.

Учитывая, что угроза ослабла, США заморозили эти дополнительные 100 млн долл. — отметил он.

Также чиновник заверил, что США готовы помогать Украине в случае новой агрессии России.

Напомним, издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что США передумали поставлять Украине пакет военной помощи с летальным оружием. Впоследствии Белый дом опроверг сообщения об отказе поставки летального оружия. Администрация Джо Байдена напомнила, что США предоставили пакет помощи Украине размером в 150 млн долл., включая летальное оружие, перед встречей Байдена и Путина.

Всего с 2014 года США предоставили Украине военную помощь более чем на 2,5 млрд грн. В 2021 году Штаты передали украинскому флоту новые скоростные катера и надувные лодки.

Источник: The Washington Post