Погода в Украине. Фото: predgorie-online.ru

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Погода в Украине 21 июня прогнозируется очень жаркая в восточных областях, а дожди прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В большинстве северных, западных и восточных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ночью температуру воздуха прогнозируют 15−19° тепла, а днем столбики термометров покажут 27−34° выше нуля по Цельсию. Ветер ожидается юго-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 21 июня будет солнечной, возможна небольшая облачность. Ночью температуру воздуха прогнозируют 17−19° тепла, а воздух прогреется до 30−32° выше нуля.

Погода в Харькове завтра будет с палящим солнцем. Температуру воздуха ночью прогнозируют 17−19° с отметкой плюс, а днем обещают 32−34° тепла.

Погодные условия Одессе в понедельник позволят хорошо провести время отдыхающим. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 17−19° тепла, а днем обещают 27−29° тепла.

Погода во Львове в ближайшие сутки будет с дождем только днем. Столбики термометров ночью покажут 15−17° тепла, а днем обещают 27−29° тепла.

Погода в Карпатах 21 июня будет солнечной, осадков не обещают. Температура воздуха ночью 15−17° тепла, а днем 27−31° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 21 июня прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 20 июня будет с кратковременными дождями в большинстве областей. Осадков не обещали в восточных, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.