Погода в Україні. Фото: predgorie-online.ru

https://racurs.ua/ua/n156410-paluche-sonce-i-doschi-na-zahodi-pogoda-v-ukrayini-na-21-chervnya-karta.html

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Погода в Україні 21 червня прогнозується дуже спекотна у східних областях, а дощі прогнозують у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

У більшості північних, західних та східних областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вночі температуру повітря прогнозують 15−19° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 27−34° вище нуля за Цельсієм. Вітер очікується південно-східний 5−10 м/с. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погода у Києві 21 червня буде сонячною, можлива невелика хмарність. Вночі температуру повітря прогнозують 17−19° тепла, а повітря прогріється до 30−32° вище нуля.

Погода в Харкові завтра буде з палючим сонцем. Температуру повітря вночі прогнозують 17−19° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 32−34° тепла.

Погодні умови в Одесі у понеділок дозволять гарно провести час відпочивальникам. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 17−19° тепла, а вдень обіцяють 27−29° тепла.

Погода у Львові найближчої доби буде з дощем лише вдень. Стовпчики термометрів вночі покажуть 15−17° тепла, а вдень обіцяють 27−29° тепла.

Погода в Карпатах 21 червня буде сонячною, опадів не обіцяють. Температура повітря вночі 15−17° тепла, а вдень 27−31° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 21 червня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 20 червня буде з короткочасними дощами у більшості областей. Опадів не обіцяли в східних, Сумської, Чернігівської та Полтавської областей.