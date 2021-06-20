США продовжать вводити санкції проти Nord Stream 2. Фото: vedomosti.ru

https://racurs.ua/ua/n156409-ssha-prodovjat-vvodyty-sankciyi-proty-nord-stream-2-radnyk-baydena.html

Ракурс

Санкції проти російського газопроводу «Північний потік-2» продовжать запроваджувати Сполучені Штати Америки.

Президент США Джо Байден не збирається вводити санкції проти країн Європейського Союзу. Обмеження американський лідер готовий запроваджувати проти російських компаній, які будують газогін. Про це заявив радник президента США Джейк Салліван в ефірі телеканалу CNN.

Питання в тому, чи будемо ми безпосередньо переслідувати, використовуючи повноваження щодо санкцій, наших європейських партнерів, союзників і друзів. Президент Байден сказав: я не готовий цього зробити, але я готовий вводити кожні 90 днів санкції проти російських організацій, що беруть участь в будівництві «Північного потоку-2». Він це робив і продовжить робити, — наголосив він.

Як відомо, газогін «Північний потік-2» — це газогін, який повинен з'єднати Німеччину та Росію через дно Балтійського моря. Цей проект загрожує транзиту газу через Україну, оскільки після запуску Nord Stream 2 Росія може відмовитися від послуг української газотранспортної системи.

Нагадаємо, речник Державного департаменту США Нед Прайс наголошував, що Сполучені Штати все ще вважають російський газогін поганою угодою для європейських партнерів. Заявлялося, що Вашингтон продовжить докладати зусиль, щоб Росія «не змогла використати енергію як інструмент примусу щодо України або будь-якої іншої країни».

Джерело: CNN