Армія Ізраїлю. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n156408-nevydymi-soldaty-z-yavlyatsya-v-armiyi-izrayilu-predstavleno-novitniy-kamuflyaj.html

Ракурс

Невидимі солдати з’являться в ізраїльській армії — компанія Polaris Solutions розробила камуфляжне покриття нового покоління.

Матеріал під назвою Kit 300 розробили спільно з Міністерством оборони Ізраїлю, він забезпечує багатоспектральне маскування. Автори винаходу стверджують, що ця технологія унікальна, а аналоги в світі зараз відсутні. Лист матеріалу для новітнього камуфляжу створили з різних металів, полімерів і мікроволокон. Випробування в армії показали, що солдатів неможливо помітити навіть за допомогою тепловізійного обладнання. Про це повідомляє ресурс 4PDA.

За словами винахідників, кожен лист створюється під конкретні умови, а інженери налаштовують забарвлення і візерунок в залежності від потреб клієнта і географії регіону використання — можна зробити камуфляж для джунглів або пустелі.

Матеріалу можна надати тривимірні форми, а також скласти в компактний рулон. Він водонепроникний, його можна використовувати в якості ноші для перенесення поранених, оскільки він витримує вагу до 250 кг.

Компанія Polaris Solutions наразі розвиває ідею плаща-невидимки, матеріал може вийти на масовий ринок в найближче десятиліття.

Нагадаємо, в Північній Кореї показали новітню зброю на масштабному військовому параду з нагоди завершення восьмого з’їзду правлячої Трудової партії. Вперше продемонстрували новий тип балістичних ракет, що запускаються з підводних човнів.

Джерело: 4PDA