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Ракурс
Армія Ізраїлю. Фото: РІА Новости

Невидимі солдати з’являться в армії Ізраїлю — представлено новітній камуфляж

20 чер 2021, 18:59
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Невидимі солдати з’являться в ізраїльській армії — компанія Polaris Solutions розробила камуфляжне покриття нового покоління.

Матеріал під назвою Kit 300 розробили спільно з Міністерством оборони Ізраїлю, він забезпечує багатоспектральне маскування. Автори винаходу стверджують, що ця технологія унікальна, а аналоги в світі зараз відсутні. Лист матеріалу для новітнього камуфляжу створили з різних металів, полімерів і мікроволокон. Випробування в армії показали, що солдатів неможливо помітити навіть за допомогою тепловізійного обладнання. Про це повідомляє ресурс 4PDA.

За словами винахідників, кожен лист створюється під конкретні умови, а інженери налаштовують забарвлення і візерунок в залежності від потреб клієнта і географії регіону використання — можна зробити камуфляж для джунглів або пустелі.

Матеріалу можна надати тривимірні форми, а також скласти в компактний рулон. Він водонепроникний, його можна використовувати в якості ноші для перенесення поранених, оскільки він витримує вагу до 250 кг.

Компанія Polaris Solutions наразі розвиває ідею плаща-невидимки, матеріал може вийти на масовий ринок в найближче десятиліття.

Камуфляжне покриття нового покоління розробили в Ізраїлі. Фото: 4PDA

Камуфляжне покриття нового покоління розробили в Ізраїлі. Фото: 4PDA


Нагадаємо, в Північній Кореї показали новітню зброю на масштабному військовому параду з нагоди завершення восьмого з’їзду правлячої Трудової партії. Вперше продемонстрували новий тип балістичних ракет, що запускаються з підводних човнів.

Джерело: 4PDA

Джерело: Ракурс


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