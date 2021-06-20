Наслідки негоди в у селі Вікно. Фото: «Молодий буковинець»

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Раптова злива в Чернівецькій області призвела до підтоплень 14 сіл.

Постраждали населені пункти колишніх Заставнівського та Хотинського районів. Внаслідок дощів підтопило села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці та Боянчук. Про це 20 червня повідомили в прес-службі Чернівецької обласної державної адміністрації.

Сильні потоки води розмили дороги, підтопили присадибні ділянки й призвели до руйнувань будинків. Ліквідовують наслідки негоди підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією видання «Молодий буковинець», у селі Вікно колишнього Заставнівського району вода залила подвір’я, потопивши домашню птицю, розмила дороги і розвалила хату. На щастя, ніхто внаслідок негоди не постраждав.

Як пише «Чернівецький промінь», в місті Заставна негода зірвала асфальтне покриття дороги. Шмати асфальту на вулиці Незалежності розкидані по всій дорозі.

Нагадаємо, внаслідок потопу в Ялті 24 людини постраждали від повені та дістали легкі травми. Дві людини пропали безвісти, ще одна людина загинула. З тяжкими травмами за медичною допомогою ніхто не звертався.

Джерела: «Молодий буковинець», «Чернівецький промінь»