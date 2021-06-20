Разрушенные дома и размытые дороги — на Буковине затопило десяток сел (ВИДЕО)https://racurs.ua/n156407-povalennye-doma-i-razmytye-dorogi-na-bukovine-zatopilo-desyatok-sel-video.htmlРакурс
Внезапный ливень в Черновицкой области привел к подтоплениям 14 сел.
Пострадали населенные пункты бывших Заставновского и Хотинского районов. Вследствие дождей подтопило села Окно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженци, Черный поток, Бабий, Добриновци, Горошивци, Баламутовка, Юрковцы и Боянчук. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.
Сильные потоки воды размыли дороги, подтопили приусадебные участки и привели к разрушениям домов. Ликвидируют последствия непогоды подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По информации издания «Молодой буковинец», в селе Окно бывшего Заставнивского района вода залила двор, потопив домашнюю птицу, размыла дороги и развалила дом. К счастью, никто в результате непогоды не пострадал.
Как пишет «Чернівецький промінь», в городе Заставна непогода сорвала асфальтовое покрытие дороги. Куски асфальта на улице Независимости разбросаны по всей дороге.
Напомним, в результате потопа в Ялте 24 человека пострадали от наводнения и получили легкие травмы. Два человека пропали без вести, еще один человек погиб. С тяжелыми травмами за медицинской помощью никто не обращался.
Источники: «Молодой буковинец», «Черновицкий луч»