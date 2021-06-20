Китайский топ-чиновник сбежал в США с данными о COVID-19. Фото: РИА Новости

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Заместитель министра государственной безопасности КНР Дун Цзинвей сбежал из Китая в Соединенные Штаты Америки.

Чиновник покинул территорию Китая в феврале 2021 года. Топ-чиновник предоставил Вашингтону информацию об Уханьском институте вирусологии. Эти данные изменили позицию администрации президента США Джо Байдена в вопросе происхождения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Журналисты пытались взять комментарий у американских властей, но в Государственном департаменте США не ответили на запрос.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад американской разведки сообщила, что три сотрудника Института вирусологии Уханя тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе нового типа.

Журналисты утверждали, что отчет разведки делает более весомыми призывы Вашингтона к дальнейшему расследованию версии о том, что коронавирус мог просочиться из лаборатории в китайском городе Ухане. Президент США Джо Байден поручил разведке отчитаться о результатах расследования происхождения COVID-19 через 90 дней.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения, которая также исследовала происхождение коронавируса, заявили, что не могут заставить Китай раскрыть больше информации по этому вопросу.

Источники: Daily Beast, The Wall Street Journal