Китайський топ-чиновник втік до США з даними про COVID-19. Фото: РІА Новости

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Заступник міністра державної безпеки КНР Дун Цзінвей втік з Китаю в Сполучені Штати Америки.

Високопосадовець покинув територію Китаю у лютому 2021 року. Топ-чиновник надав Вашингтону інформацію про Уханьський інститут вірусології. Ці дані змінили позицію адміністрації президента США Джо Байдена в питанні походження коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє видання Daily Beast.

Журналісти намагалися взяти коментар в американської влади, але в Державному департаменті США не відповіли на запит.

Раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на доповідь американської розвідки повідомила, що троє співробітників Інституту вірусології Уханя важко захворіли в листопаді 2019 року, до появи перших повідомлень про коронавірус нового типу.

Журналісти стверджували, що звіт розвідки робить більш вагомими заклики Вашингтона до подальшого розслідування версії про те, що коронавірус міг просочитися з лабораторії в китайському місті Ухані. Президент США Джо Байден доручив розвідці відзвітувати про результати розслідування походження COVID-19 через 90 днів.

Нагадаємо, у Всесвітній організації з охорони здоров’я, яка також досліджувала походження коронавірусу, заявили, що не можуть змусити Китай розкрити більше інформації з цього питання.

Джерела: Daily Beast, The Wall Street Journal