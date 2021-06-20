Літаючий гоночний болід. Фото: devapps.ru

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Літаючий гоночний автомобіль Alauda Mk3 вперше випробували.

Незвичний болід, який був розроблений компанією Alauda Aeronautics, тестували на відкритій місцевості у Південній Австралії під наглядом управління безпеки цивільної авіації. Випробування завершилися успішно. Розробники вже заявили, що планують створити серію літаючих автомобілів під брендом Airspeeder. Про це повідомляється на YouTube-каналі Airspeeder.

Очікується, що перші гонки серії EXA пройдуть в трьох локаціях в різних точках планети. Болідом дистанційно керує оператор, для гонок будуть виділені спеціальні траси. Пілоти знаходитимуться в спеціальних тренажерах, а всі учасники отримають ідентичний за формою і розміром автомобіль. Правила перегонів передбачають, що замінювати батареї та обслуговувати болід можна під час піт-стопів, які не повинні перевищити 20 секунд. Траса відображається в електронному виді, а пілоти будуть представлені у виді комп’ютерних аватарів, розташованих в кабіні Alauda Mk3.

Літаюче авто може розганятися до 100 км/год всього за 2,8 сек., видає максимальну потужність 320 кВт. год і піднімається до 500 м над землею.

Нагадаємо, літаючий автомобіль PAL-V Liberty, розроблений нідерландськими спеціалістами, їздитиме дорогами загального користування. Управління транспортних засобів Нідерландів вже надало цій машині дозвіл на пересування дорогами країни.