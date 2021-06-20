Дитина впала у шестиметровий колодязь у Дніпрі. Фото: ДСНС

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Дитина впала у глибокий колодязь — надзвичайна подія сталася у неділю, 20 червня, у місті Дніпро.

Інформацію про подію рятувальники отримали близько 10.00. Зателефонувала жінка й розповіла, що на вулиці Артеківській до відчиненого каналізаційного колодязя впав хлопчик. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

По прибуттю до місця події, рятувальники виявили 6-річну дитину в колодязі на глибині близько 6 м. Один із співробітників ДСНС спустився вниз та обв’язав хлопчика мотузкою. Після цього вони обидва піднялися нагору по драбині.

Врятованого хлопчика оглянули лікарі й діагностували забій п’яти. Для додаткового обстеження дитину направили до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні.

Нагадаємо, в березні у Києві двоє рибалок за допомогою спінінга врятували дитину, яка на крижині відпливла від берега. Інцидент стався на Десенці — протоці річки Дніпро, котра омиває Труханів острів зі сходу.