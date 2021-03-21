Під час порятунку дитини в Києві, фото: Річард Горда

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Ракурс

У Києві за допомогою спінінга врятували дитину, яка на крижині відпливла від берега.

Інцидент стався на Десенці — протоці річки Дніпро, котра омиває Труханів острів зі сходу. Відео порятунку дитини двома рибалками, які опинилися поряд, опублікував на своїй сторінці користувач соціальної мережі Фейсбук Річард Горда.

Збиралися до дому, підбігає чоловік і питає човен. На що? Дитина на кризі. Хватаю спінінг, — зазначає автор відео, — кидаю малому шнур. Метрів 20 крига вже відплила від берега. Глибина тут метрів 10−15. Малий за шнур і тихенько вивів його до берега разом з кригою.

Зазначається, що дитина внаслідок інциденту не постраждала.

Те, що кинув і з першого разу влучив, це дякувати треба Богу. По іншому не бачу. Другої спроби могло і не бути. Крига під малим тріщала. Дитина суха, здорова та буде мати урок на все життя, — зазначає Горда. — Це не перший в мене випадок з дітьми за останні шість років.

Нагадаємо, в лютому на Херсонщині врятували школярів, які дрейфували на відколотій крижині.